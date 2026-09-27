Система гарантирования вкладов в России с 1 января 2027 года будет расширена на три новых вида страхования, созданных для долгосрочных сбережений граждан, рассказал в интервью РИА Новости замминистра финансов России Иван Чебесков на полях Мосфинфорума.

"С 2027 года система гарантирования заработает для продуктов добровольного страхования жизни – это ДСЖ (долевое страхование жизни – ред.), страхование жизни с гарантированной и с расчетной доходностью", - сказал Чебесков.

"Сумма покрытия составит 10 миллионов рублей в связи с риском смерти в отношении каждого застрахованного лица и 2,8 миллиона рублей по иным рискам по каждому застрахованному лицу. Гарантирование будет распространяться как на договоры о страховании жизни, заключенные после 1 января 2027 года, так и те, которые были заключены ранее, но продолжают действовать", – сообщил он.

Эти страховые продукты недавно появились на российском рынке. В частности, ДСЖ существует в России с 2025 года, инструмент рассчитан на широкий круг инвесторов и совмещает сразу два направления: страховую защиту жизни и здоровья и возможность инвестировать часть взноса в финансовые активы.

Другие два вида - страхование жизни с гарантированной и с расчетной доходностью - заработали с 1 июня 2026 года. Это варианты классического накопительного и инвестиционного страхования жизни, первый из которых предназначен для всех, а второй - только для квалифицированных инвесторов.

Система страхования вкладов – это государственный механизм защиты средств людей на банковских счетах. Базовая гарантия покрывает сбережения в пределах 1,4 миллиона рублей на одного вкладчика в одном банке. Для отдельных случаев предусмотрены повышенные лимиты: 2,8 миллиона рублей для безотзывных вкладов на срок не менее трех лет и 10 миллионов рублей – для счетов эскроу.

Кроме банковских вкладов, система сейчас работает для программы долгосрочных сбережений: там гарантируется 2,8 миллиона рублей, а также для сбережений граждан на индивидуальных инвестиционных счетах (ИИС).

"Только по ИИС механизм отличается: гарантируется 1,4 миллиона рублей, но не на базе АСВ, а отдельного фонда, куда перечисления делают профессиональные участники рынка ценных бумаг", – уточнил замминистра.