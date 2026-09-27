В России обновят стандарт воспитания в детсадах

Министерство просвещения планирует обновить федеральную программу дошкольного образования для усиления связи между детскими садами и семьями, сказал глава ведомства Сергей Кравцов.

«Мы готовим обновление стандарта и федеральной программы дошкольного образования для укрепления связи с семьей при выполнении воспитательных задач. Это главное условие защиты будущего наших детей», – заявил министр в интервью РИА «Новости».

По словам руководителя ведомства, детский сад должен оставаться пространством для воспитания, а не только площадкой для подготовки к школе. Он отметил, что изучение родной культуры, литературы, обычаев и нравственных ориентиров имеет большее значение, чем простое заучивание букв и цифр.