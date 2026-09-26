В Елховском районе более 2 часов тушили крупный пожар

В субботу, 26 сентября, в 11:15 на ул. Почтовая в селе Красное Поселение Елховского района вспыхнул пожар, сообщает пресс-служба Центра по делам ГО, ПБ и ЧС. Горело неэксплуатируемое помещение.

На место пожара прибыли пожарные расчеты ПСЧ №№ 137, 88 ПСО № 49 противопожарной службы Самарской области, ДПК с. Красное Поселение и АЦ Войсковой части.

Общая площадь возгорания составила 300 кв. метров. Пожару присвоили ранг 1-БИС. В тушении участвовало 5 стволов "Б", 1 ствол переносной лафетный, были созданы 2 звена газодымозащитной службы. Локализацию объявили в 11:55, ликвидацию открытого горения — в 13:38.

В тушении пожара участвовали 15 человек личного состава, были задействованы 6 единиц пожарной техники, пишет Волга-Ньюс.

Фото: Центр по делам ГО, ПБ и ЧС