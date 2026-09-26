Россиянам назвали стоимость подготовки к ЕГЭ по разным направлениям

Подготовка к ЕГЭ на инженерные и IT-специальности оказалась самой затратной среди популярных направлений поступления. За девять месяцев занятий с репетитором расходы могут составить до 122,4 тыс. рублей, что на 12% больше, чем при подготовке к медицинским, юридическим и гуманитарным направлениям. Об этом свидетельствуют данные исследования «Поиска Яндекса по Услугам», с которыми 26 сентября ознакомились «Известия».

По данным сервиса, дороже всего в среднем по России готовиться к инженерным специальностям. При занятиях раз в неделю по каждому из трех предметов четыре недели подготовки обойдутся примерно в 13,6 тыс. рублей, а за девять месяцев — в 122,4 тыс. рублей.

На втором месте по стоимости оказалась подготовка к IT-направлениям: в месяц занятия стоят около 13,2 тыс. рублей, а за учебный год — 118,8 тыс. рублей. Подготовка к медицинским, юридическим и гуманитарным специальностям обходится дешевле — около 12 тыс. рублей за четыре недели и 108 тыс. рублей за девять месяцев.

При этом самые дорогие направления в среднем по стране не всегда оказываются лидерами по стоимости в конкретных регионах. Например, в 62% субъектов занятия по обществознанию и физике стоят одинаково, в 35% физика дороже обществознания, а в 4% ситуация обратная. Из-за этого в отдельных регионах подготовка к экономическим направлениям может стоить дороже, чем к инженерным.