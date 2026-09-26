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Сегодня в Самарской области проходит «Кросс нации»

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Сегодня в Самарской области проходит «Кросс нации»

Центральный областной старт всероссийского дня бега «Кросс нации» проходит сегодня на лыжной базе «Чайка» в Самаре.

Забег проводится в рамках госпрограммы «Спорт России». Он посвящен Году единства народов России

На дистанции тысячи любителей спорта и здорового образа жизни от 6 лет и старше без верхнего ограничения возраста. В программе забеги от 1000 до 12000 метров.

Министерство спорта Самарской области приносит извинения участникам детского забега на 1000 м за нечеткую разметку дистанции, в связи с чем около 20 юных спортсменов пробежали больше положенного.

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