В Госдуме девятого созыва будут работать 34 комитета и четыре комиссии

В Государственной думе девятого созыва будут работать 34 комитета и четыре постоянные комиссии. Об этом журналистам сообщил председатель временной депутатской рабочей группы по подготовке первого заседания палаты Виктор Пинский.

По его словам, в новом созыве также зарегистрируют пять депутатских фракций.

"В этом созыве Государственной думы будет работать 4 постоянные комиссии, 34 комитета. Также мы запросили информацию политических партий по регистрации фракций в Государственной Думе. Их будет пять", — сказал Пинский.

Выборы в Госдуму прошли на территории РФ и за рубежом 18-20 сентября. Партия "Единая Россия" по итогам выборов получила 349 мандатов в Госдуме, пишут Вести.