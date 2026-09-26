Самарцам рассказали о прогнозах по гриппу на эту осень

Специалисты прогнозируют, что в этом сезоне будут циркулировать два штамма гриппа А – H1N1 (свиной грипп) и H3N2 (гонконгский грипп), а также штамм гриппа Б. Об этом сообщила руководитель Управления Роспотребнадзора по Самарской области Светлана Архипова на конференции в пресс-центре Самарской газеты.

Вирусы ежегодно изменяются, появляются новые штаммы, поэтому вакцина, сделанная в прошлом году, уже неэффективна. Рекомендуется ежегодно защищать себя от гриппа новой прививкой, которая поможет избежать осложнений и тяжелого течения болезни, таких как бронхит и пневмония, подчеркнула Светлана Архипова.