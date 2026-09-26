каждый четвертый студент рассматривает сборку заказов как вариант занятости в учебном году

Осенняя подработка для студентов становится способом не только получить дополнительное вознаграждение, но и разнообразить учебные будни. По данным исследования Авито Подработки, 79% студентов планируют работать в течение осеннего учебного семестра: 49% собираются подрабатывать весь сезон, а еще 30% — выходить на смены по потребности.

Чаще всего студенты считают подходящей для совмещения с учебой подработку в кафе и ресторанах (помощь на кухне, заготовки, выпечка, мойка посуды и оборудования, работа официантом или бариста) — ее выбрали 28% опрошенных. На втором месте — сборка и комплектация заказов (24%), далее работа в торговом зале (23%), доставка и складская логистика — по 22%. Еще 17% назвали промоакции и помощь на мероприятиях.

Отдельный интерес представляет подработка, связанная с физическим трудом. Для 31% студентов главное преимущество работы руками после учебного дня — возможность освободить голову: закончить смену и не возвращаться к рабочим задачам, дедлайнам и чатам. Еще 29% ценят физическую активность после долгого сидения на парах, столько же — возможность слушать музыку, подкасты или аудиокниги во время работы. Для 26% такой формат помогает снизить эмоциональную нагрузку благодаря простым и понятным задачам, а еще 24% отмечают быстрый и измеримый результат: можно увидеть понятный итог своей работы и сразу получить вознаграждение.

При этом студенты стараются подстраивать занятость под учебный график. Чаще всего они выбирают разовые или нерегулярные смены — так делают 24% тех, кто работает руками после учебы. Еще 19% выходят на работу по вечерам в будние дни, а 18% выбирают короткие смены до или после занятий. Для 17% важно, чтобы место подработки находилось рядом с домом или учебой либо по пути между ними, а 16% выходят на смены преимущественно по выходным