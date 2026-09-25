79% самарцев хотя бы иногда получают от руководства поручения, которые не входят в их обязанности

В опросе технологического лидера в области HR, крупнейшего сервиса России по поиску работы и подбору персонала SuperJob приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения из города.

79% работающих самарцев хотя бы иногда получают от руководства поручения, которые не входят в их обязанности. Большинство из них (54%) выполняет такую работу без надбавки, еще 15% берутся за нее только за доплату. Сказать начальнику «нет» решаются лишь 11% опрошенных.



О том, что часто получают поручения, выходящие за рамки должностных обязанностей, говорят 42% горожан. Чаще других «внеплановые» задачи достаются женщинам (часто их получают 45% против 39% среди мужчин), выпускникам вузов (52% против 32% среди специалистов со средним профессиональным образованием) и тем, кто больше зарабатывает (48% при доходе от 150 тысяч рублей в месяц против 37% при зарплате до 100 тысяч).



Активнее торгуется молодежь до 35 лет (20%). Чаще всего работать без доплаты соглашаются работники 35—44 лет (63%). Граждане 45+ отказываются от нерегламентированных работ чаще (14%), чем те, кто младше (8%). Условие о доплате охотнее ставят специалисты со средним профессиональным образованием (20%) и сотрудники с доходом от 100 до 150 тысяч рублей в месяц (22%).

Время проведения: 14—18 сентября 2026 года