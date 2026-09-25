Россияне стали чаще интересоваться ремонтом

Количество просмотров видео о строительстве и перепланировке на RUTUBE в мае — июле 2026 года выросло на 39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — с 33,1 млн до 46,1 млн. За тот же период продажи строительных материалов на «ВсеИнструменты.ру» увеличились на 19%, а строительного оборудования — в 1,7 раза. Об этом «Газете.Ru» сообщили аналитики компаний.

Пользователи стали не только чаще открывать строительные ролики, но и дольше их смотреть. Общее время просмотра такого контента выросло в 2,2 раза — с 1,83 млн до 3,96 млн часов. Среднее время одного просмотра увеличилось с 3,3 до 5,2 минуты. Самая заметная динамика пришлась на июль. Число просмотров роликов о строительстве и перепланировке выросло на 52% год к году, а продажи стройматериалов — на 27%. В мае просмотры строительного контента увеличились на 32%, в июне — на 34%. Количество часов просмотра выросло соответственно в 2,1 и 2,4 раза.

Среди городов наиболее значительно продажи стройматериалов увеличились в Казани — на 33%. В Краснодаре и Воронеже рост составил по 19%, в Москве — 18%, в Екатеринбурге — 8%. Продажи строительного оборудования в Казани выросли почти в 2,5 раза, в Ростове-на-Дону — более чем вдвое, в Москве и Самаре — в 1,9 раза.