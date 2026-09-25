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Самарские школьники - призёры всероссийского конкурса инициативного бюджетирования

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Самарские школьники - призёры всероссийского конкурса инициативного бюджетирования

24 сентября в Москве состоялась торжественная церемония награждения победителей и призеров юбилейного X Всероссийского конкурса проектов инициативного бюджетирования. Награды авторам лучших инициатив вручили в рамках VIII Всероссийской конференции по инициативному бюджетированию.

Среди победителей ученики муниципального бюджетного образовательного учреждения «Гимназия Перспектива» г.о. Самара, занявшие II место в номинации «Проект школьного инициативного бюджетирования» с проектом «Озорная зона». Ребятам вручили Диплом и денежную премию в размере 100 000 рублей для реализации инициатив.

Всего от Самарской области в конкурсе принимали участие 12 проектов, реализованных в 2025 году из них: 6 проектов в рамках государственной программы Самарской области «Народный бюджет Самарской области», 5 проектов «Школьного инициативного бюджетирования» и 1 инициативный проект в номинациях «Самый оригинальный проект», «Общественное партнерство», «Проект школьного инициативного бюджетирования» за которые отдано 20449 голосов. По итогам голосования во второй этап конкурса от региона прошли 4 проекта.

«Школьное и молодёжное инициативное бюджетирование - это значимая площадка для развития финансовой грамотности, управленческих навыков и гражданской ответственности у подрастающего поколения. Необходимо рассказывать детям об основах финансовой грамотности и финансовой безопасности, учить их управлять бюджетом. В нашем регионе ребята представляют проекты, направленные на развитие образовательной и общественной среды – музейные экспозиции, медиапроекты, центры детских и студенческих инициатив, а также инициативы по обустройству актовых залов, зон отдыха. Поздравляю наших талантливых школьников и их наставника, показавших высокий результат реализации проекта «Озорная зона» на всероссийском уровне», – сказал министр образования Самарской области Виктор Акопьян.

Директор гимназии «Перспектива» Татьяна Стародубова отметила, что эта победа стала результатом настоящей командной работы: «Инициатива детей нашла отклик у всего школьного сообщества: её поддержали ученическое самоуправление, педагоги и родители. Мы искренне рады, что проект гимназии отмечен на всероссийском уровне».

«Мы гордимся нашей победой! Она дала нам мотивацию на дальнейшее участие в подобных проектах. Благодарим нашего наставника, советника директора по воспитанию Неутолимову Светлану Александровну. Участие в проекте подарило море эмоций и ярких воспоминаний. Атмосфера на конференции была очень торжественная и трепетная. Было интересно узнать о проектах других участников. У нас зародилось много новых идей, которые мы готовы воплотить», – поделились учащиеся гимназии «Перспектива».

Работа по поддержке общественных инициатив в регионе продолжается. В настоящее время министерством внутренней политики ведется прием конкурсной документации для участия в конкурсном отборе общественных проектов в рамках государственной программы Самарской области «Народный бюджет Самарской области» для реализации объектов в 2027 году.

Фото – гимназия «Перспектива»

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