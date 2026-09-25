Готовность к командировкам увеличивает зарплату на 45% в Самарской области

Компании в Самарской области готовы платить больше специалистам, работа которых предполагает командировки, следует из исследования платформы онлайн-рекрутинга hh.ru и онлайн-сервиса для организации командировок Smartway. Во втором квартале 2026 года медианная предлагаемая зарплата в вакансиях с упоминанием рабочих поездок составила 108,1 тыс. рублей. Это на 45% выше, чем в вакансиях, не предполагающих командировок – 74,3 тыс. рублей, подсчитали аналитики hh.ru.

«Готовность к командировкам для работодателя — это не просто формальное согласие ездить в другие города. Во время поездок специалисту приходится самостоятельно организовывать работу, быстро реагировать на изменения и выполнять задачи без привычной офисной инфраструктуры. Поэтому для ряда позиций мобильность становится показателем самостоятельности и надежности и может отражаться на уровне зарплаты. Кроме того, командировка – это реальный способ для работодателя повысить эффективность работы в конкретном регионе, не создавая отдельную штатную единицу на месте: специалист может периодически приезжать, решать необходимые задачи и передавать экспертизу без постоянного расширения регионального штата», – отметил Илья Понукалин, HR-директор онлайн-сервиса для организации командировок Smartway.

Командировки при этом остаются заметной статьей расходов компаний. По данным Smartway, в 2026 году 75% затрат на деловые поездки приходится на транспорт: 65% – на авиабилеты и еще 10% – на железнодорожные билеты. На проживание в отелях приходится 17% расходов, еще 2% – на такси и дополнительные услуги, включая дополнительный багаж и повышение класса перелета.

«Командировки остаются заметной частью рынка труда, хотя количество соответствующих вакансий за последние годы сократилось. Так, во втором квартале 2026 года самарские компании разместили порядка 1,5 тыс. вакансий с упоминанием командировок. Для сравнения, во втором квартале 2025 года таких предложений было 1,8 тыс., а во втором квартале 2024 года – 2,4 тыс. Снижение числа вакансий с командировками может быть связано не столько с уменьшением потребности компаний в сотрудниках, готовых к рабочим поездкам, сколько с развитием удаленных форматов работы и автоматизацией, а также цифровизацией части работы», – отмечает Альбина Султанова, директор hh.ru Поволжье.

Как отмечает Илья Понукалин, для кандидатов готовность к поездкам может расширять выбор доступных вакансий, особенно в продажах, строительстве, промышленности, сервисном обслуживании и других сферах, где работа связана с объектами и клиентами в разных регионах. Однако важно заранее уточнять не только сам факт командировок, но и их частоту, продолжительность и географию. Если представления работодателя и сотрудника о масштабе поездок расходятся, это может привести к несовпадению ожиданий уже после выхода на работу.