77% россиян считают важным, чтобы фото в дейтинг-профиле соответствовали реальности

При этом 27% женщин и 26% мужчин готовы покинуть первое свидание, если это будет не так. Еще 25% россиян не стали бы обращать внимание на отличия во внешности, если с человеком приятно общаться, 29% удивятся, но продолжат общение, а 9% скорее сведут ситуацию в шутку. Об этом свидетельствуют результаты опроса дейтинг-сервиса «Мамба» и академии красоты «Эколь».

Подавляющее большинство участников опроса (77%) считают важным фактором схожесть фотографий в дейтинг-приложении с тем, как человек выглядит в реальной жизни. В частности, каждый третий убежден, что необходимо стремиться к максимальной «схожести», а 45% считают приемлемыми только минимальные отличия. Лишь 15% респондентов согласны, что фото в профиле могут заметно отличаться от реальности, и это абсолютно нормально.

Большинство респондентов стараются начинать подготовку к первому свиданию заблаговременно: 36% приступают к подготовке за несколько часов до встречи, 11% – примерно за сутки, а 7% – за несколько дней. Наиболее пристальное внимание перед первым свиданием россияне уделяют своим волосам – 48% опрошенных выбрали стрижку и укладку в качестве одного из аспектов, которые они приводят в порядок перед подобным событием. В топ-5 также вошли уход за кожей лица (34%), маникюр и педикюр (31%), макияж** (30%) и подбор одежды (25%).

У 73% опрошенных подготовка к первому свиданию не требует дополнительных затрат, 10% тратят на это не более 1 тыс. рублей, каждый восьмой – от 1 до 5 тыс. рублей, а больше 5 тысяч уходит лишь у 5% респондентов.

Опрос также показал, что, не успевая подготовиться, россияне скорее пойдут на свидание «как есть», нежели перенесут или отменят встречу – такой вариант ответа выбрали 68%. При этом каждый четвертый предпочтет опоздать, чтобы завершить приготовления, а 7% постараются назначить встречу на другой день или время. Интересно, что среди мужчин доля тех, кто готов опоздать на первое свидание ради более тщательной подготовки в 2,5 раза меньше, чем среди женщин (13% против 32% соответственно). В то же время явиться на встречу вовремя, но неподготовленными готовы 80% мужчин и 61% женщин.