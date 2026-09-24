77% россиян считают важным, чтобы фото в дейтинг-профиле соответствовали реальности

Я нашел ошибку
Главные новости:
Сборная Самарской области стала бронзовым призером всероссийских соревнований по спортивному метанию ножа
Сборная Самарской области стала бронзовым призером всероссийских соревнований по спортивному метанию ножа
Подготовка Самары к зиме выходит на финишную прямую
Подготовка Самары к зиме выходит на финишную прямую
Полицейские работают на месте смертельного ДТП в Кинельском районе
Полицейские работают на месте смертельного ДТП в Кинельском районе
Минфин подтвердил повышение ставок по семейной ипотеке с 1 октября
Минфин подтвердил повышение ставок по семейной ипотеке с 1 октября
Минспорт утвердил новые правила для организаторов соревнований
Минспорт утвердил новые правила для организаторов соревнований
в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится творческая встреча «Время собирать кирпичи»
В Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится творческая встреча «Время собирать кирпичи»
Банк России повысил курс доллара
Банк России повысил курс доллара
В Тольятти перед судом предстанет 19-летний молодой человек за передачу банковской карты мошенникам
В Тольятти перед судом предстанет 19-летний молодой человек за передачу банковской карты мошенникам
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 84.4
0.33
EUR 96.74
0.15
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится творческая встреча «Время собирать кирпичи»
В Самаре 3 октября состоится второй благотворительный инклюзивный показ «Мода без границ»
Воспитанники соцучреждений Самарской области принимают участие в окружном фестивале одаренных детей «Вернуть детство»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

77% россиян считают важным, чтобы фото в дейтинг-профиле соответствовали реальности

188
77% россиян считают важным, чтобы фото в дейтинг-профиле соответствовали реальности

При этом 27% женщин и 26% мужчин готовы покинуть первое свидание, если это будет не так. Еще 25% россиян не стали бы обращать внимание на отличия во внешности, если с человеком приятно общаться, 29% удивятся, но продолжат общение, а 9% скорее сведут ситуацию в шутку. Об этом свидетельствуют результаты опроса дейтинг-сервиса «Мамба» и академии красоты «Эколь».

Подавляющее большинство участников опроса (77%) считают важным фактором схожесть фотографий в дейтинг-приложении с тем, как человек выглядит в реальной жизни. В частности, каждый третий убежден, что необходимо стремиться к максимальной «схожести», а 45% считают приемлемыми только минимальные отличия. Лишь 15% респондентов согласны, что фото в профиле могут заметно отличаться от реальности, и это абсолютно нормально. 

Большинство респондентов стараются начинать подготовку к первому свиданию заблаговременно: 36% приступают к подготовке за несколько часов до встречи, 11% – примерно за сутки, а 7% – за несколько дней. Наиболее пристальное внимание перед первым свиданием россияне уделяют своим волосам – 48% опрошенных выбрали стрижку и укладку в качестве одного из аспектов, которые они приводят в порядок перед подобным событием. В топ-5 также вошли уход за кожей лица (34%), маникюр и педикюр (31%), макияж** (30%) и подбор одежды (25%). 

У 73% опрошенных подготовка к первому свиданию не требует дополнительных затрат, 10% тратят на это не более 1 тыс. рублей, каждый восьмой – от 1 до 5 тыс. рублей, а больше 5 тысяч уходит лишь у 5% респондентов. 

Опрос также показал, что, не успевая подготовиться, россияне скорее пойдут на свидание «как есть», нежели перенесут или отменят встречу – такой вариант ответа выбрали 68%. При этом каждый четвертый предпочтет опоздать, чтобы завершить приготовления, а 7% постараются назначить встречу на другой день или время. Интересно, что среди мужчин доля тех, кто готов опоздать на первое свидание ради более тщательной подготовки в 2,5 раза меньше, чем среди женщин (13% против 32% соответственно). В то же время явиться на встречу вовремя, но неподготовленными готовы 80% мужчин и 61% женщин. 

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
спрос на временный персонал в общепите вырос на 58%
24 сентября 2026, 12:38
Спрос на временный персонал в общепите вырос на 58%
Лидером по количеству предложений стала позиция помощника официанта: число предложений выросло на 141% год к году. Общество
304
Каждому третьему россиянину для счастья нужен доход до 300 тысяч рублей в месяц
24 сентября 2026, 10:12
Каждому третьему россиянину для счастья нужен доход до 300 тысяч рублей в месяц
При этом текущий доход позволяет чувствовать себя полностью счастливыми только 3% участников опроса. Общество
340
Козероги — главные фанаты зарубежного шопинга: они больше других заказывают из‑за границы
23 сентября 2026, 15:29
Козероги — главные фанаты зарубежного шопинга: они больше других заказывают из‑за границы
Овны, Рыбы и Водолеи — самые быстрые: они чаще всех забирают посылки в первые три дня. Общество
513
  • Что делать, если подросток попал под влияение преступников
В центре внимания
Подготовка Самары к зиме выходит на финишную прямую
24 сентября 2026  20:44
Подготовка Самары к зиме выходит на финишную прямую
93
Частичное ограничение движения транспорта будет действовать по улице Антонова-Овсеенко в Самаре
24 сентября 2026  16:39
Частичное ограничение движения транспорта будет действовать по улице Антонова-Овсеенко в Самаре
228
В Самаре завершился купальный сезон
24 сентября 2026  14:11
В Самаре завершился купальный сезон
340
В Самаре к отопительному сезону подготовлено 98,5% зданий соцучреждений
23 сентября 2026  19:57
В Самаре к отопительному сезону подготовлено 98,5% зданий соцучреждений
705
В преддверии Международного дня пожилых людей в приемной Президента Российской Федерации в Самарской области состоится прямая телефонная линия
23 сентября 2026  18:52
В преддверии Международного дня пожилых людей в приемной Президента Российской Федерации в Самарской области состоится прямая телефонная линия
1127
Весь список