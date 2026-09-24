Названа причина смертельного пожара на улице Тухачевского в Самаре

Непотушенная сигарета оказалась причиной пожара, произошедшего 28 июля в многоквартирном доме № 22 по улице Тухачевского в Самаре, в результате которого погиб мужчина. В огне пострадали несколько квартир, сообщили в региональном МЧС.

К расследованию привлекли экспертов Испытательной пожарной лаборатории по Самарской области. Вместе с сотрудниками регионального Следственного комитета и пожарного надзора областного управления МЧС России они осмотрели место происшествия и провели инструментальное исследование. Для лабораторного анализа изъяли фрагменты строительных конструкций, электротехнические объекты и табачные изделия.

По результатам экспертиз специалисты пришли к выводу: пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем при курении, пишет Самарская газета.