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В Самаре стартовал второй этап ремонта путей на Аэродромной/Авроры

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В Самаре стартовал второй этап ремонта путей на Аэродромной/Авроры

В Самаре продолжат ремонт трамвайных путей на перекрестке улиц Аэродромной и Авроры. 

На этот раз специалисты займутся второй половиной перекрестка — со стороны улицы Энтузиастов. Завершить ремонт планируют к 05:00 30 сентября, сообщили в администрации Самары.

На время ночных работ изменятся схемы движения сразу шести трамвайных маршрутов. Корректировки затронут трамваи №1, 3, 4, 11, 18 и 23.

Изменения будут действовать в три периода:

— с 22:00 25 сентября до 05:00 28 сентября;

— с 22:00 28 сентября до 05:00 29 сентября;

— с 22:00 29 сентября до 05:00 30 сентября.

Подробные схемы движения администрация Самары опубликовала на своем сайте. При этом в дневное время по будням трамваи продолжат работать по привычным маршрутам, пишет Самара-МК.

Для автобусов ограничения не предусмотрены — их схемы движения останутся прежними.

Изменения коснутся и автомобилистов. Повернуть с улицы Авроры на Аэродромную со стороны торгового центра «Аврора» можно будет. А вот при движении со стороны улицы Гагарина левый поворот пока запрещен.

Кроме того, на Аэродромной в направлении улиц Энтузиастов и Тушинской разрешено движение только прямо и направо.

Таким образом, основные ограничения на время второго этапа ремонта приходятся на трамвайное движение и отдельные маневры автомобилистов. Днем в будни общественный транспорт продолжит курсировать в обычном режиме.

Теги: Городской транспорт

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