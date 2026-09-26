В СФ рассказали о новых правилах информирования о кредитах с 1 октября 2027 года

Новый механизм оперативного информирования граждан о потребительских кредитах и микрозаймах, оформленных на их имя, начнет действовать в России с 1 октября 2027 года. Об этом 26 сентября сообщил заместитель председателя совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин.

«С 1 октября 2027 года начнет действовать новый механизм информирования граждан о потребительских кредитах и займах, оформленных на их имя. Банки и микрофинансовые организации будут передавать сведения о подписании договора в квалифицированное бюро кредитных историй, а оттуда уведомление поступит в личный кабинет заемщика на Госуслугах», — рассказал парламентарий в беседе с ТАСС.

В направляемом извещении будут детально отображаться сведения о финансовой организации, итоговой сумме кредита или лимите, процентной ставке и точных сроках возврата средств. Шейкин уточнил, что автоматическое уведомление должно приходить пользователю не позднее 15 минут после получения информации бюро кредитных историй, что позволит гражданам мгновенно узнавать о новых договорах, не дожидаясь появления просроченной задолженности или звонков от коллекторов.

Сенатор добавил, что само по себе оповещение не аннулирует заем автоматически, однако в рамках «периода охлаждения» система напомнит заемщику о праве отказаться от денег в установленный законом срок. В случае выявления факта оформления кредита мошенническим путем без ведома гражданина Шейкин рекомендовал незамедлительно связаться с финансовым учреждением, запросить копии документов и заявить о совершенных противоправных действиях.