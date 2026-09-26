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В «Москва-Сити» построят самый высокий жилой небоскрёб Европы

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В «Москва-Сити» построят самый высокий жилой небоскрёб Европы

В Москва-Сити началась новая стройка. По данным инсайдеров, там собираются возвести самый высокий небоскреб Европы. Собрали информацию о проекте и фото со стройплощадки.

Как пишет телеграм-канал «Стройки — и точка», высота здания составит 450 метров, а его общая площадь — общая площадь комплекса составит 225 366 м². Башня расположится на улице Антонова-Овсеенко, на территории «Сити-2», пишет msk1.ru.

«Ранее для этого участка показывали концепцию в стиле „Дженги“. Утверждена ли именно она, пока неизвестно, но источники, знакомые с проектом, говорят, что итоговый облик будет близок к ней», — сообщает канал.

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