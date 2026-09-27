В течение месяца сызранец совершил 5 краж

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции по Юго-Западному району МУ МВД России «Сызранское» задержали местного жителя 1986 года рождения по подозрению в краже велосипеда из подъезда многоквартирного дома.

Во время опроса задержанный дал признательные показания и пояснил, что в одном из подъездов заметил велосипед, не очень надежно скрепленный тросом с лестничными перилами, путем рывка повредил запорное устройство и похитил транспортное средство. Денежные средства от его реализации потратил на собственные нужды.

Следственным управлением МУ МВД России «Сызранское» в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ «Кража». При анализе материалов уголовного дела и проверке подозреваемого на совершение аналогичных преступлений на территории города, следователем доказана причастность 40-летнего фигуранта к совершению еще четырёх хищений – двух из магазинов, краже имущества из квартиры своего приятеля и хищения 27 банок кофе из торгового модуля. По данным следствия, преступления совершены в течение одного месяца.

Сызранцу вручена копия обвинительного заключения в совершении пяти преступлений, предусмотренных ст.158 УК РФ «Кража». По ходатайству следствия, учитывая рецидив преступлений, судом мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время уголовные дела, объединенные в одно производство, расследованы и с обвинительным заключением направлены в суд для принятия решения по существу.