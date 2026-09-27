В Самарской области ночью горели гараж и надворные постройки

В поселке Раздолье Челно-Вершинского района Самарской области ночью 27 сентября произошел пожар. Загорелись гараж и надворные постройки на улице Заречной.

Сообщение о возгорании поступило пожарным в 00:13. На место направили расчеты двух пожарно-спасательных частей — 11 человек на трех автоцистернах.

Площадь пожара составила 100 квадратных метров. Для тушения использовали три ствола «Б», на месте также работало звено газодымозащитной службы.

Открытое горение удалось локализовать к 00:41, полностью ликвидировать — в 03:52.

Погибших и пострадавших нет. Причину возгорания устанавливают специалисты, пишет Самара-МК.

Фото: ГКУ СО ,,ЦЕНТР ПО ДЕЛАМ ГО, ПБ и ЧС"