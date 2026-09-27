новый стандарт работы детсадов включит знакомство с родной культурой

В обновленном стандарте работы детских садов сделают акцент на знакомстве детей с родной культурой, литературой, обычаями и нравственными ориентирами, сообщило РИА Новости со ссылкой на министра просвещения РФ Сергея Кравцова.

"Мы готовим обновление стандарта и Федеральной программы дошкольного образования для укрепления связи с семьей при выполнении воспитательных задач. Это главное условие защиты будущего наших детей", — сказал Кравцов.

По его словам, детей в садах нужно в первую очередь воспитывать, а не просто готовить к школе. Знакомство с культурой важнее заучивания букв и цифр, считает глава Минпросвещения