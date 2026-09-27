Наталья Журавлева из Самарской области признана лучшим арбитром по версии Международной федерации фехтования

Федерация фехтования России сообщает, что по итогам сезона 2025/2026 Наталья Журавлева удостоена звания лучшего судьи Международной федерации фехтования (ФИЕ) среди женщин по рапире.

Ежегодно исполнительный комитет ФИЕ по представлению судейской комиссии определяет лучших арбитров прошедшего сезона. Оценка деятельности судей ведется по комплексу критериев: учитывается количество отсуженных финалов на этапах Кубка мира и чемпионате мира, число приглашений на крупнейшие международные турниры, а также компетентность, работа на дорожке и соответствие установленным стандартам внешнего вида.

В этом сезоне были названы лучшие судьи в категориях «опытные» и «подающие надежды» (мужчины и женщины) по всем трем видам оружия - всего 12 специалистов.

В этот престижный список вошла Наталья Журавлева - мастер спорта по фехтованию, тренер-преподаватель филиала ЦСКА (Самара).