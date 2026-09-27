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Биолог рассказала, какую скрытую опасность несет опавшая листва для аллергиков

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Биолог рассказала, какую скрытую опасность несет опавшая листва для аллергиков

Опавшая листва является скрытым источником серьезных аллергических реакций. Эксперт РГПУ им. А. И. Герцена, доцент факультета биологии Наталья Степанова объяснила, как развивается аллергия осенью, и перечислила неочевидные факторы сезонного риска.

«Сами опавшие листья достаточно редко вызывают аллергические реакции, но в сырую погоду в них активно размножается несколько видов плесневых грибков. Их споры разносятся по воздуху и попадают в дыхательные пути. Аллергики реагируют именно на них», — пояснила эксперт.

По ее словам, в разные месяцы осени доминируют разные раздражители. В сентябре и начале октября главным аллергеном остается оседающая на листьях пыльца сорных трав: полыни, крапивы, тростника, подорожника, а в октябре — споры плесени, которая размножается на разлагающихся листьях. Отличается и характер симптомов.

«Пыльца гораздо крупнее и тяжелее, чем споры плесени, поэтому она чаще задерживается в верхних дыхательных путях, раздражает слизистые носа и глаз. Плесневые споры проникают глубже, вызывают кашель и воспаление бронхов, могут спровоцировать приступы удушья и астмы», — рассказала биолог.

Ситуацию усугубляют почвенные клещи, частицы насекомых, а вблизи дорог — городская пыль и сажа, которые копятся на поверхности листьев. Как отметила эксперт, осенняя аллергия зачастую протекает тяжелее весенней: если пыльца летит в основном в ясные дни, то споры грибков могут распространяться и во влажную погоду. На самочувствие людей могут влиять и перекрестные аллергены, содержащиеся в сезонных фруктах, овощах и орехах. В группе риска находятся пациенты с астмой, бронхитом, дерматитом, онкологическими заболеваниями, дети и пожилые люди.

Тяжесть аллергической реакции можно облегчить, если пересмотреть привычные сценарии отдыха на природе, добавила эксперт.

«Людям из группы риска желательно не сгребать и не переносить опавшую листву, не участвовать в фотосессиях с разбрасыванием листьев, не гулять в солнечную ветреную погоду, — предупредила Наталья Степанова. — Если все-таки возникла необходимость убрать опавшую листву в садах и парках, используйте перчатки и респираторы, а после прогулки переоденьтесь и постирайте одежду. Так вы не дадите спорам распространиться. Также рекомендуется выходить на прогулки после дождя, так как в солнечную погоду, особенно в сентябре и начале октября, воздух может содержать не только споры плесневых грибков, но и пыльцу позднецветущих растений».

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