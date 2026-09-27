В Самарской области 5 октября изменится расписание двух электричек

Как сообщили в пригородной пассажирской компании, изменения коснутся поездов № 7506 и № 6505.

Поезд № 7506 должен отправляться из Самары в 12:19 и прибывать в Новоотрадную в 14:02. 5 октября состав проследует только до Кинеля. Из Самары он отправится по расписанию в 12:19, прибытие в Кинель — в 13:14. Участок Кинель — Новоотрадная поезд проходить не будет.

Изменится и маршрут обратного поезда № 6505. В обычном режиме он отправляется из Новоотрадной в 15:09 и прибывает в Самару в 17:10. В этот день поезд начнёт движение с Кинеля в 16:02, а в Самару прибудет в 17:10. Участок Новоотрадная — Кинель будет отменён.

Пассажирам рекомендуют учитывать изменения при планировании поездок.

Получить дополнительную информацию можно по телефону +7-927-745-745-7. Справочная служба работает с понедельника по четверг с 8:00 до 17:00, в пятницу — с 8:00 до 16:00, пишет Самара-АиФ.