Apple заплатит штраф в 6 млрд долларов из-за вибрации в смартфонах

Федеральное жюри присяжных в Сан-Диего вынесло решение не в пользу Apple. Компанию обязали перечислить фирме Taction Technology более $5,7 млрд. Причиной стало признание нарушения 2 патентов, связанных с технологиями тактильной отдачи. Такие решения используются в системах вибрационного отклика iPhone и Apple Watch. Об этом сообщил CNBC.

Taction подала иск в 2021 году в Окружной суд США по Южному округу Калифорнии. В заявлении говорилось, что Apple без лицензии применяет запатентованную Taction технологию вибрации и неправомерно «извлекает выгоду из инноваций и успеха Taction». В 2023 году Apple добилась прекращения дела, однако позже Апелляционный суд США по федеральному округу возобновил разбирательство.

Спор касался сразу нескольких патентов. В этих документах описаны вибрационные тактильные преобразователи, позволяющие пользователям ощущать отклик устройства на свои действия. Taction утверждает, что в iPhone и Apple Watch применяется Taptic Engine, использующий её разработки без разрешения.

Разбирательство в суде началось 14 сентября. После слушаний 7 присяжных совещались 2 дня, а в пятницу вердикт вынесли в пользу Taction. При этом умышленное нарушение патентов Apple суд не признал.

Apple с решением не согласилась. Компания заявила CNBC, что технология Taptic Engine «принципиально отличается от технологии Taction, что было подтверждено в ходе судебного разбирательства результатами испытаний продукции Apple, проведёнными самой же Taction». Apple намерена обжаловать вердикт. Представитель Taction, в свою очередь, заявил, что компания удовлетворена решением присяжных и рассматривает его как подтверждение законности своих патентных прав, пишет МК.