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В Самаре студент стал фигурантом уголовного дела за неправомерный оборот средств платежей

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В Самаре студент стал фигурантом уголовного дела за неправомерный оборот средств платежей

Следственным управлением УМВД России по г. Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении ранее не судимого 18-летнего жителя областного центра, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 187 УК РФ.

Как установили следователи, в декабре прошлого года молодой человек откликнулся на предложение о быстром заработке. За передачу своих персональных данных и сведений о банковской карте он получил 7 тысяч рублей. После этого фигурант утратил контроль над счетом. Поступившие на него денежные средства впоследствии были заблокированы после признания операции подозрительной.

Сотрудники уголовного розыска задержали молодого человека на территории Самары. Студент колледжа признал вину и пояснил, что неизвестный, получивший данные его карты и персональные сведения, убедил его в законности действий, сообщив, что счет необходим для вывода денежных средств из казино.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для принятия решения по существу. В целях обеспечения гражданского иска на расчетный счет фигуранта наложен арест.

Полиция предупреждает: передача третьим лицам доступа к банковским картам и счетам может привести к уголовной ответственности. Не следует соглашаться на предложения о легком заработке и выполнять инструкции незнакомых людей, особенно если речь идет о предоставлении доступа к банковским счетам или передаче персональных данных.

Теги: Мошенники

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