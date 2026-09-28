Школы России приглашают принять участие в «зеленом» рейтинге

Школы из всех регионов России приглашают принять участие в Рейтинге «зеленых» образовательных организаций. Он поможет школам оценить, насколько системно они внедряют экологические практики, увидеть направления для дальнейшего развития и рассказать о своих достижениях. Участники рейтинга также смогут претендовать на мини-гранты до 120 тысяч рублей на развитие экологической инфраструктуры.

Рейтинг охватывает различные аспекты экологической деятельности школ: раздельный сбор и минимизация отходов, энерго- и водосбережение, экологическое образование и просвещение, развитие инфраструктуры для экологичного транспорта, озеленение, ответственные закупки.

Подать анкету для участия в рейтинге, рассказав об экологической деятельности школы за 2025–2026 учебный год, можно до 15 октября на сайте www.зеленыешколы.рф.

Итоговый рейтинг будет опубликован в ноябре. 10 школ-победителей получат памятную табличку «Зеленая школа», электронный сертификат Ozon номиналом 4 тысячи рублей. Также организаторы покроют расходы на участие представителя от каждой школы-победителя в Общероссийском слете «зеленых» школ в июне 2027 года.

Школы, полностью заполнившие анкету рейтинга, смогут принять участие в конкурсе мини-грантов на развитие экологической инфраструктуры. Десять школ-победителей получат поддержку в размере до 120 тысяч рублей каждая.

Средства можно направить на оборудование, материалы и инфраструктуру, которые помогут школе экономить природные ресурсы и снижать экологический след: энергоэффективные и водосберегающие решения, инфраструктура для раздельного сбора и сокращения отходов, для использования экологичного транспорта и возобновляемых источников энергии и другие решения.

При этом мини-грант рассчитан не на проведение отдельной экологической акции, а на долгосрочные изменения школьной среды.

Заявки на конкурс мини-грантов принимаются до 1 декабря 2026 года.

Рейтинг «зеленых» школ и конкурс проводятся движением «ЭКА» совместно и при финансовой поддержке общественно полезного фонда «Зеленый путь» и компании Greenway Global в рамках программы «Зеленые школы России».

Подробная информация об участии, анкета и положения - на сайте www.зеленыешколы.рф.

По вопросам участия в рейтинге и конкурсе мини-грантов можно обращаться по электронной почте ecoclass@ecamir.ru.