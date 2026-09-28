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В Музее Эльдара Рязанова состоится вторая встреча киноклуба «Притворщики»

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в Музее Эльдара Рязанова состоится вторая встреча киноклуба «Притворщики»

В воскресенье, 4 октября, в 14.00 в Музее Эльдара Рязанова состоится вторая встреча киноклуба «Притворщики» (12+). Тема – «Евгений Евстигнеев. К 100-летию артиста» (12+). Куратор проекта и ведущий встреч – кандидат исторических наук, старший научный сотрудник музея Вячеслав Вербовой.
9 октября 2026 года исполняется 100 лет со дня рождения Евгения Евстигнеева. Природа его таланта – загадка не только для зрителей, но и для режиссеров. Например, актер имел привычку спать между дублями. Эльдар Рязанов жалел артиста, не будил его, и всегда удивлялся, когда сразу после сна он точно исполнял режиссерское задание без особых разъяснений. Рязанов не мог понять, как Евстигнееву удается быть органичным в любой роли, ведь даже у легендарных Эраста Гарина и Игоря Ильинского были провалы. Эльдар Александрович считал, что «у любого режиссера, добротен ли сценарный материал или никудышен, Евстигнеев нес какой-то свой, особый мир, и мир его был всегда значителен».
Евгений Александрович не считал себя комедийным актером, но впервые заявил о себе ролью товарища Дынина в сатирическом фильме «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» (1964, 6+). Затем снимался у Рязанова, Коренева и Швейцера. Вместе с тем вся страна помнит его профессора Преображенского и россыпь других драматических образов. Посетители Музея Рязанова попробуют разгадать секрет актерского мастерства Евстигнеева на второй встрече киноклуба.
Напомним, что киноклуб «Притворщики» – это цикл встреч, на которых творчество советских актеров рассматривается свежим критическим взглядом, сохраняя любовь и уважение. Зрители обсуждают любимые роли артистов, а также узнают о творческом пути звезд отечественного кинематографа и особенностях их игры. В сентябре прошла первая встреча о Евгении Леонове, а также специальное мероприятие, посвященное Ольге Аросевой.
Вход на мероприятие – 250 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/d250me

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