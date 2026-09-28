В Красноглинском районе Самары в ДТП пострадала шестилетняя девочка

Я нашел ошибку
Главные новости:
Ночью 29 и 30 сентября 2026 года местами в Самарской области ожидаются заморозки
Ночью 29 и 30 сентября 2026 года местами в Самарской области ожидаются заморозки
В Самарской области стартует приём заявок на детский творческий конкурс
В Самарской области стартует приём заявок на детский творческий конкурс
Самарская область стала 50-й в рейтинге доступности ипотеки среди регионов России
Самарская область стала 50-й в рейтинге доступности ипотеки среди регионов России
В КРЦ "Звезда" пройдут игры 1/2 финала Самарской областной лиги КВН Трудовой молодежи
В КРЦ "Звезда" пройдут игры 1/2 финала Самарской областной лиги КВН Трудовой молодежи
Участники из Самарской области создадут проекты о локальной идентичности на форуме «На волне»
Участники из Самарской области создадут проекты о локальной идентичности на форуме «На волне»
«День поля» в Самарской области: аграрии подводят предварительные итоги уборочной
«День поля» в Самарской области: аграрии подводят предварительные итоги уборочной
Для Самарской области предельный индекс повышения тарифов на ЖКХ составляет 13,4%
Для Самарской области предельный индекс повышения тарифов на ЖКХ составляет 13,4%
Россиян предупредили о скором подорожании БАДов
Россиян предупредили о скором подорожании БАДов
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 84.34
-0.57
EUR 95.87
-1.02
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Явка на выборах в Самарской области стала рекордной за 15 лет
В Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится творческая встреча «Время собирать кирпичи»
В Самаре 3 октября состоится второй благотворительный инклюзивный показ «Мода без границ»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Красноглинском районе Самары в ДТП пострадала шестилетняя девочка

302
В Красноглинском районе Самары в ДТП пострадала шестилетняя девочка

27 сентября текущего года на территории Самарской области зарегистрировано 11 дорожно-транспортных происшествий, в которых 3 человека погибли и 9 пострадали. 

В Красноглинском районе Самары в 17:30 водитель автомобиля Kia K5 – мужчина 1998 г.р., осуществляя движение по Аэропортовскому шоссе со стороны аэропорта «Курумоч» в направлении г. Самары, в районе д. 1 не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства и допустил столкновение с автомобилем Lada Granta, под управлением мужчины 2003 г.р. Пострадавший  пассажир автомобиля  Kia K5 – 6-летняя девочка доставлена в больницу.

Теги: ДТП

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Сызрани 27 сентября автомобилистка сбила 4-летнего мальчика
28 сентября 2026, 12:03
В Сызрани 27 сентября автомобилистка сбила 4-летнего мальчика
Пострадавший ребёнок доставлен в медицинское учреждение. Происшествия
229
В Автозаводском районе Тольятти машина врезалась в бордюр и железный столб
28 сентября 2026, 10:46
В Автозаводском районе Тольятти машина врезалась в бордюр и железный столб
Пострадавшие водитель и его пассажир – мужчина  1988 г.р. доставлены в медицинское учреждение. Происшествия
252
В Тольятти пострадал водитель мотоцикла.
27 сентября 2026, 13:24
В Тольятти пострадал водитель мотоцикла
Автомобилист на регулируемом перекрестке ул. Революционной и пр. Ленинского, при повороте налево не предоставил преимущество в движении мотоциклу. Происшествия
764
  • Что делать, если подросток попал под влияение преступников
В центре внимания
Для Самарской области предельный индекс повышения тарифов на ЖКХ составляет 13,4%
28 сентября 2026  13:26
Для Самарской области предельный индекс повышения тарифов на ЖКХ составляет 13,4%
233
Строительство станции метро «Театральная» в Самаре вышло на финишную прямую
27 сентября 2026  21:23
Строительство станции метро «Театральная» в Самаре вышло на финишную прямую
717
Явка на выборах в Самарской области стала рекордной за 15 лет
26 сентября 2026  11:56
Явка на выборах в Самарской области стала рекордной за 15 лет
1262
ГУ МВД России по Самарской области предупреждает об ответственности за участие в несанкционированных акциях
25 сентября 2026  17:58
ГУ МВД России по Самарской области предупреждает об ответственности за участие в несанкционированных акциях
1505
Антон Алиханов и Вячеслав Федорищев дали старт производству LADA Azimut
25 сентября 2026  16:35
Антон Алиханов и Вячеслав Федорищев дали старт производству LADA Azimut
1297
Весь список