В Красноглинском районе Самары в ДТП пострадала шестилетняя девочка

27 сентября текущего года на территории Самарской области зарегистрировано 11 дорожно-транспортных происшествий, в которых 3 человека погибли и 9 пострадали.

В Красноглинском районе Самары в 17:30 водитель автомобиля Kia K5 – мужчина 1998 г.р., осуществляя движение по Аэропортовскому шоссе со стороны аэропорта «Курумоч» в направлении г. Самары, в районе д. 1 не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства и допустил столкновение с автомобилем Lada Granta, под управлением мужчины 2003 г.р. Пострадавший пассажир автомобиля Kia K5 – 6-летняя девочка доставлена в больницу.