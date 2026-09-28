В Автозаводском районе Тольятти машина врезалась в бордюр и железный столб

В Автозаводском районе Тольятти 27 сентября в 02:32 водитель автомобиля Hyundai Santa Fe – мужчина 1988 г.р., осуществляя движение по ул. Ботанической в направлении Южного шоссе, в пути следования в районе здания № 1, при въезде на нерегулируемое пересечение с круговым движением, нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, допустил наезды на бордюр, после чего на металлический столб. Пострадавшие водитель и его пассажир – мужчина 1988 г.р. доставлены в медицинское учреждение.