С 1 октября в России вырастут тарифы на ЖКУ

Об этом сообщает РИА Новости.

Правительство утвердило две индексации на 2026 год — с 1 января и с 1 октября. Финальная сумма в платёжке зависит не только от тарифа, но и от объёма потреблённых услуг.

Максимальный рост тарифов предусмотрен в Ставропольском крае (+22%), Дагестане (+19,7%) и Тамбовской области (+17,5%). Минимальный — в Хакасии и на Чукотке (+8%), в Кировской (+8,9%), Сахалинской и Томской областях (+9%). В Москве индексация не превысит 15%, в Санкт-Петербурге — 14,6%, в Подмосковье — 12,8%.

«Рост платёжки будет зависеть не только от самих тарифов, но и от количества услуг», — отметил первый зампредседателя комиссии по ЖКХ общественного совета Минстроя Алексей Макрушин.