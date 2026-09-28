Делегация региона участвовала в V Фестивале искусств белорусов мира

Делегация Самарской областной общественной организации белорусов и выходцев из Беларуси «Русско-белорусское братство 2000» приняла участие в V Фестивале искусств белорусов мира. Форум прошёл под девизом «Беларусь - наша любимая мать», приуроченный к Году белорусской женщины.

Фестиваль собрал в Республике Беларусь 250 участников из 13 стран, включая Россию, США, Германию, Италию, Иорданию, Казахстан, Латвию, Литву, Молдову, Польшу, Турцию, Узбекистан и Эстонию.

Масштабное мероприятие проходит раз в три года и его концепция строится на объединении чувств национальной идентичности с глубоким сакральным образом Родины-матери. Через этот образ фестиваль позиционирует Беларусь как главный духовный оплот, который хранит, защищает и вдохновляет всех белорусов, где бы они ни находились.

Самарцы выступили и на гала-концерте в Минском городском дворце культуры. Белорусская народная песня «Гармошка играет» прозвучала в исполнении дуэта солисток вокального ансамбля «Каданс» (художественный руководитель Инна Сухачевская, солистка Дарина Аннина). Народный хореографический коллектив «Шарм» (руководитель Светлана Сальникова) из Богатовского района представил композицию «Як ткала я рушничок».

На выставке декоративно-прикладного творчества, живописи и фоторабот народных мастеров Беларуси были представлены работы Ирины Паросовой из села Заборовка Сызранского района.

За вклад в сохранение и популяризацию белорусской культуры организация «Русско-белорусское братство 2000» награждена Грамотой Министерства культуры Республики Беларусь и Почётной грамотой Республиканского центра национальных культур. Коллективы и руководители отмечены дипломами фестиваля.

«Для Самарской области, где в мире и согласии живут представители многих национальностей, участие в фестивале - это не только честь, но и возможность представить богатство межнациональной культуры региона на международном уровне. В Год единства народов России, объявленный Президентом РФ Владимиром Путиным, такие события особенно значимы: они укрепляют дружбу между народами и доказывают, что культурный код, бережно хранимый в семьях, объединяет людей независимо от расстояний», - подчеркнули в Доме дружбы народов Самарской области.

Фото - общественной организации «Русско-белорусское братство 2000».