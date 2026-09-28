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Семейную налоговую выплату можно оформить до 30 сентября

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Семейную налоговую выплату можно оформить до 30 сентября

Семьи с двумя и более детьми могут оформить ежегодную налоговую выплату до конца сентября, рассказал член Ассоциации юристов России юрист Иван Курбаков.

Об этом сообщает РИА Новости.

Право на выплату имеют работающие граждане России, постоянно проживающие в стране и воспитывающие двух и более детей до 18 лет или до 23 лет при очном обучении.

Среднедушевой доход семьи не должен превышать 1,5 регионального прожиточного минимума, а имущество должно укладываться в установленные лимиты. Также обязательны официальная уплата НДФЛ и отсутствие задолженности по алиментам.

«Заявление можно подать через портал «Госуслуги», МФЦ или Социальный фонд. В 2026 году приём заявлений завершается 30 сентября», — сказал Курбаков.

Для оформления на «Госуслугах» нужно после авторизации открыть раздел «Услуги», выбрать категорию «Семья», затем «Ежегодная семейная выплата» и заполнить электронную форму. Статус заявления можно отслеживать в личном кабинете.

По словам эксперта, мера позволяет снизить ставку подоходного налога для семьи с 13 до 6%, а разницу возвращают родителям в виде единовременной выплаты.

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