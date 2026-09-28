Будущие лидеры студенческого сообщества: осенний региональный тур проекта «Твой Ход» объединил 1 300 первокурсников Самарской области

В Самарской области прошла презентация Всероссийского проекта «Твой Ход» Президентской платформы «Россия – страна возможностей», который реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи и Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. Мероприятие объединило студентов трёх организаций высшего и среднего профессионального образования региона. Участники узнали, как найти своё направление для развития, о возможностях для реализации собственных проектов и как стать частью единого студенческого сообщества страны.

Осенний региональный тур проекта «Твой Ход» проходит в рамках программы адаптации «Первопроходец» для первокурсников образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования, которым только предстоит познакомиться с возможностями студенческой жизни и сделать первые шаги во внеучебной деятельности.

Необходимость такой работы подтверждают исследования Экспертного центра проекта «Твой Ход»: о возможностях внеучебной деятельности знают 67% первокурсников, однако 46% в начале учебного года ни в чём не участвуют. При этом 46% ожидают яркой и насыщенной студенческой жизни. Эти данные показывают, что одного информирования недостаточно: первокурсникам необходимы понятный первый шаг, последовательный маршрут и поддержка тех, кто уже прошёл период адаптации.

«Первые месяцы обучения во многом определяют, насколько уверенно студент сможет воспользоваться теми возможностями, которые открываются перед ним в университете и за его пределами. Важно не просто рассказать первокурснику о проектах и инициативах, а помочь ему сориентироваться, попробовать себя в разных направлениях и почувствовать, что он уже является частью большого студенческого сообщества. Именно такую задачу решает программа адаптации „Первопроходец“, частью которой стал осенний региональный тур проекта „Твой Ход“. В этом году он охватит 78 регионов и Республику Абхазия и 390 образовательных организаций, а участниками встреч станут более 190 тысяч студентов. Для нас важно, чтобы знакомство с возможностями начиналось с понятного и доступного первого шага, а дальше каждый молодой человек мог самостоятельно выстроить собственную траекторию развития – в учёбе, профессии, общественной деятельности или реализации своих идей», – отметила заместитель генерального директора Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Оксана Ачкасова.

В презентациях проекта приняли участие около 1 300 студентов из Самарской области, представляющих такие образовательные организации, как Самарский государственный экономический университет, Самарский государственный технический университет, Самарский государственный социально-педагогический университет и Тольяттинский государственный университет.

Первокурсники получили подробную информацию о возможностях шестого сезона проекта «Твой Ход», о направлениях личного, профессионального и общественного развития от модераторов молодежной политики и региональных команд. Участники прошлых сезонов поделились собственными историями и рассказали, как «Твой Ход» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» стал для них точкой роста, помог реализовать идеи, сформировать новые компетенции и повлиял на дальнейшую образовательную и профессиональную траекторию. Во время встречи студенты могли зарегистрироваться на платформе, задать вопросы региональной и студенческой командам и узнать о практических особенностях участия.

Отдельное внимание уделили конкурсному треку «Открываю», который проходит с 3 августа по 25 декабря. Он создан специально для первокурсников и помогает разобраться в возможностях личного, образовательного и социального развития, а также сформировать навыки осознанного участия в жизни образовательной организации и студенческого сообщества. Чтобы присоединиться к треку, участникам необходимо зарегистрироваться на платформе проекта «Твой Ход» и выполнить конкурсные задания.

По итогам конкурсного отбора определят не более 100 победителей. Каждый из них будет получать премию в размере 7 000 рублей ежемесячно с февраля по июль 2027 года. Победителей также пригласят на итоговое мероприятие проекта – Всероссийский студенческий форум – 2026, который пройдёт в декабре в Москве.

Кроме трека «Открываю», участникам осеннего регионального тура представили спецпроекты «Твой Ход х Дебаттл» и «Твой Ход х Импровизация», направленные на развитие коммуникативных, творческих и креативных навыков. Студенты также познакомились с обновлённым форматом клуба победителей «ВосХод», возможностями Экспертного центра проекта «Твой Ход» и работой Карьерного центра, который помогает выстраивать индивидуальную профессиональную траекторию уже в период обучения.

«Начало студенческой жизни – это новый этап, в котором одновременно появляется много людей, впечатлений и возможностей, и совершенно нормально не сразу понимать, куда двигаться и что действительно интересно именно тебе. Поэтому осенний региональный тур – это не только знакомство с проектом „Твой Ход“, но и возможность сделать первый шаг в студенческое сообщество. Рядом с первокурсниками – региональные и студенческие команды, участники проекта, которые совсем недавно сами впервые приходили в университет или колледж, пробовали разное, ошибались и постепенно находили своё. Мы хотим показать студентам, что им не нужно уже сегодня иметь готовый план на несколько лет вперёд: можно начать с малого – познакомиться, задать вопрос, попробовать новое и выбрать то, что действительно откликается. В этом помогает и трек „Открываю“, созданный специально для тех, кто только знакомится со студенческой жизнью и её возможностями», – отметила руководитель Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход» Юлия Епифанова.

Первокурсники Самарской области уже активно включаются в проект «Твой Ход»: в прошлом году на трек «Открываю» от студентов региона было подано 529 заявок. Осенний региональный тур позволяет расширить это сообщество и познакомить с возможностями проекта тех, кто только начинает свой студенческий путь.

«Студенчество – это особенный период, когда перед молодыми людьми открывается огромное количество возможностей для развития, творчества и самореализации. Проект «Твой Ход» помогает студентам увидеть эти возможности и найти направление, в котором они смогут раскрыть свои сильные стороны. Каждый студент уникален, и важно создавать пространство, где эта уникальность становится основой для новых идей, достижений и развития», – отметил тренер регионального тура Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход» Самарской области Иван Юдин.

Региональные встречи стали частью масштабной очной и онлайн-программы «Первопроходец». Общей точкой встречи первокурсников со всей страны стал онлайн-эфир «Всероссийский день первокурсника», который прошел 27 сентября.

Проект «Твой Ход» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» реализуется в рамках Национального проекта «Молодёжь и дети» при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь), Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.