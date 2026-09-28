Мошенники начали изучать соцсети для подготовки персональных схем обмана

Мошенники анализируют страницы пользователей в социальных сетях, чтобы собрать информацию для подготовки персонализированных схем обмана. Об этом говорится в материалах МВД, с которыми 28 сентября ознакомилось «РИА Новости».

Особый интерес для злоумышленников представляют данные о месте работы и круге общения человека, а также фотографии покупок и информация о местоположении. Эти сведения позволяют составить представление о повседневной жизни пользователя и использовать его особенности при последующем контакте.

В МВД рекомендовали сократить объем личной информации, доступной посторонним. В частности, пользователям советуют отключить автоматическую передачу геопозиции, не размещать фотографии покупок и ограничить доступ к страницам для незнакомцев.