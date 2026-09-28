В самарском регионе адвокат признан виновным в совершении мошенничества

Прокуратура Самарской области приняла участие в рассмотрении апелляционной жалобы на приговор Промышленного районного суда г. Самары в отношении адвоката, признанного виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере).

В суде первой инстанции прокурор представил доказательства того, что в июне 2025 года мужчина получил от одного из своих подзащитных денежные средства в размере 3 миллионов рублей за оказание содействия в смягчении наказания, назначенного судом за совершенные мошеннические действия. Однако реальной возможности и намерения выполнять взятые на себя обязательства правозащитник не имел. Свой преступный умысел злоумышленник не смог довести до конца, поскольку был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

С учетом обстоятельств дела и позиции государственного обвинителя виновному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев со штрафом в размере 300 тыс. рублей с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Сторона защиты обжаловала приговор, ссылаясь на несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела и суровость назначенного наказания.

Прокурор апелляционного отдела областной прокуратуры в судебном заседании опроверг доводы осужденного и его защитника.

С учетом позиции государственного обвинителя судебная коллегия отклонила апелляционную жалобу и оставила судебный акт без изменений.