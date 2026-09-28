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58% самарцев уверены, что чувство юмора помогает в поиске работы и построении карьеры

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58% самарцев уверены, что чувство юмора помогает в поиске работы и построении карьеры

В опросе технологического лидера в области HR, крупнейшего сервиса России по поиску работы и подбору персонала SuperJob приняли участие представители компаний и экономически активные граждане, считающие, что у них есть чувство юмора.

Среди самарцев с чувством юмора 58% говорят, что оно помогало им в поиске работы и построении карьеры. Отрицательно ответили 22% опрошенных.


Горожане старше 45 лет заявляют о пользе юмора чаще, чем те, кто младше.

Среди респондентов с высшим образованием помощь юмора в трудоустройстве и построении карьеры отмечают 62%, со средним профессиональным — 54%.

С ростом уровня дохода растет и число опрошенных, уверенных, что хорошая шутка повышает шансы получить офер и построить карьеру: среди зарабатывающих до 100 тысяч рублей в месяц подобной точки зрения придерживаются 53%, а среди получающих от 150 тысяч — уже 65%.

Опрос представителей компаний показал: если на собеседовании выясняется, что соискатель обладает хорошим чувством юмора, для 52% работодателей это станет дополнительным аргументом в его пользу, а 35% не видят в этом конкурентного преимущества.
 

Время проведения: 1—18 сентября 2026 года

Теги: Опрос

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