Самарская область стала 50-й в рейтинге доступности ипотеки среди регионов России

Самарская область заняла 50-е место в рейтинге российских регионов по доступности ипотеки для населения. В целом по стране ситуация с ипотечным кредитованием демонстрирует рост. Статистику предоставили аналитики РИА Новости.

За 8 месяцев 2026 года в России было выдано почти 577 тысяч ипотечных кредитов — почти на 40% больше, чем за аналогичный период 2025 года. В денежном выражении объем выдач вырос до 2,6 трлн рублей против 1,9 трлн годом ранее.

В августе 2026 года ипотеку по рыночной ставке могут позволить себе 20,2% российских семей. Годом ранее таких семей было 16,1%, а в 2024 году — 13,4%. Рост зарплат и некоторое снижение ставок увеличили доступность, но текущий показатель все еще значительно ниже уровней 2018–2023 годов, когда доля семей с доступной ипотекой колебалась в диапазоне 25–33%.

В Самарской области только 18,7% жителей могут позволить себе взять в ипотеку квартиру по рыночной процентной ставке.

Лидерами по доступности рыночной ипотеки стали Ямало-Ненецкий автономный округ (55,7% семей), Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (52,5%) и Чукотский автономный округ (48,3%). Высокие показатели также у Мурманской и Магаданской областей и Ненецкого автономного округа. Эксперты объясняют лидерство северных регионов высокими зарплатами и относительно невысокими ценами на жилье.

Замыкают рейтинг Севастополь, Крым, Дагестан и Республика Алтай.

Самым высоким ежемесячный платеж по ипотеке оказался в Москве — 243 тысячи рублей. В Санкт-Петербурге он составляет 155 тысяч рублей, в Республике Алтай — 132 тысячи рублей.

Эксперты ожидают, что в среднесрочной перспективе ипотечное кредитование продолжит расти, но темпы будут сдерживаться высокой стоимостью жилья, жесткими условиями кредитования и замедлением роста зарплат, пишет Самарская газета.