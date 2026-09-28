В Самарской области стартует приём заявок на детский творческий конкурс

30 сентября 2026 года стартует приём заявок на ежегодный областной детский творческий конкурс «Все мы - Россия!». В этом году он посвящён Году единства народов России и 175-летию Самарской губернии. Цель конкурса - помочь подрастающему поколению почувствовать себя частью большой страны через любовь к родному краю и знание его истории.

Организатором конкурса выступает Дом дружбы народов Самарской области. Приём заявок продлится до 23 ноября 2026 года включительно. Результаты конкурса будут опубликованы не позднее 11 декабря.

«Все мы - Россия!» - это возможность для юных жителей региона проявить свои таланты и через творчество выразить любовь к родному краю, его истории и культуре. Конкурс воспитывает гордость за Россию и понимание, что все мы - один народ.

Подробнее о номинациях конкурса и Положение о его проведении на информационном портале ГКУ СО «Дом дружбы народов» «Все мы – Россия!» ( www.samddn.ru ).

Контакты Оргкомитета:

ГКУ СО «Дом дружбы народов», 443009, г. Самара, ул. Воронежская, 9, кабинет № 212, тел. 8 (846) 995-02-71, эл.почта: orgotdel_samddn@mail.ru

Фото – Дом дружбы народов Самарской области.