Я нашел ошибку
Главные новости:
Ночью 29 и 30 сентября 2026 года местами в Самарской области ожидаются заморозки
Ночью 29 и 30 сентября 2026 года местами в Самарской области ожидаются заморозки
В Самарской области стартует приём заявок на детский творческий конкурс
В Самарской области стартует приём заявок на детский творческий конкурс
Самарская область стала 50-й в рейтинге доступности ипотеки среди регионов России
Самарская область стала 50-й в рейтинге доступности ипотеки среди регионов России
В КРЦ "Звезда" пройдут игры 1/2 финала Самарской областной лиги КВН Трудовой молодежи
В КРЦ "Звезда" пройдут игры 1/2 финала Самарской областной лиги КВН Трудовой молодежи
Участники из Самарской области создадут проекты о локальной идентичности на форуме «На волне»
Участники из Самарской области создадут проекты о локальной идентичности на форуме «На волне»
«День поля» в Самарской области: аграрии подводят предварительные итоги уборочной
«День поля» в Самарской области: аграрии подводят предварительные итоги уборочной
Для Самарской области предельный индекс повышения тарифов на ЖКХ составляет 13,4%
Для Самарской области предельный индекс повышения тарифов на ЖКХ составляет 13,4%
Россиян предупредили о скором подорожании БАДов
Россиян предупредили о скором подорожании БАДов
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 84.34
-0.57
EUR 95.87
-1.02
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Явка на выборах в Самарской области стала рекордной за 15 лет
В Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится творческая встреча «Время собирать кирпичи»
В Самаре 3 октября состоится второй благотворительный инклюзивный показ «Мода без границ»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самарской области стартует приём заявок на детский творческий конкурс

181
В Самарской области стартует приём заявок на детский творческий конкурс

30 сентября 2026 года стартует приём заявок на ежегодный областной детский творческий конкурс «Все мы - Россия!». В этом году он посвящён Году единства народов России и 175-летию Самарской губернии. Цель конкурса - помочь подрастающему поколению почувствовать себя частью большой страны через любовь к родному краю и знание его истории.

Организатором конкурса выступает Дом дружбы народов Самарской области. Приём заявок продлится до 23 ноября 2026 года включительно. Результаты конкурса будут опубликованы не позднее 11 декабря.

«Все мы - Россия!» - это возможность для юных жителей региона проявить свои таланты и через творчество выразить любовь к родному краю, его истории и культуре. Конкурс воспитывает гордость за Россию и понимание, что все мы - один народ.

Подробнее о номинациях конкурса и Положение о его проведении на информационном портале ГКУ СО «Дом дружбы народов» «Все мы – Россия!» (www.samddn.ru).

Контакты Оргкомитета:

ГКУ СО «Дом дружбы народов», 443009, г. Самара, ул. Воронежская, 9, кабинет № 212, тел. 8 (846) 995-02-71, эл.почта: orgotdel_samddn@mail.ru

Фото – Дом дружбы народов Самарской области.

 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Что делать, если подросток попал под влияение преступников
В центре внимания
Для Самарской области предельный индекс повышения тарифов на ЖКХ составляет 13,4%
28 сентября 2026  13:26
Для Самарской области предельный индекс повышения тарифов на ЖКХ составляет 13,4%
233
Строительство станции метро «Театральная» в Самаре вышло на финишную прямую
27 сентября 2026  21:23
Строительство станции метро «Театральная» в Самаре вышло на финишную прямую
717
Явка на выборах в Самарской области стала рекордной за 15 лет
26 сентября 2026  11:56
Явка на выборах в Самарской области стала рекордной за 15 лет
1262
ГУ МВД России по Самарской области предупреждает об ответственности за участие в несанкционированных акциях
25 сентября 2026  17:58
ГУ МВД России по Самарской области предупреждает об ответственности за участие в несанкционированных акциях
1505
Антон Алиханов и Вячеслав Федорищев дали старт производству LADA Azimut
25 сентября 2026  16:35
Антон Алиханов и Вячеслав Федорищев дали старт производству LADA Azimut
1297
Весь список