Участники из Самарской области создадут проекты о локальной идентичности на форуме «На волне»

26 сентября во Владивостоке в центре воспитательных технологий «Маяк» состоялось открытие Окружного молодёжного образовательного форума Дальневосточного федерального округа «На волне» платформы Росмолодёжь.Форумы. В нём участвуют 100 молодых деятелей творческих индустрий в возрасте от 14 до 35 лет из 39 регионов России: предприниматели, дизайнеры, создатели настольных игр, представители творческих индустрий и специалисты помогающих профессий. Ключевая миссия форума – поддержка молодёжных инициатив и развитие проектов, отражающих локальную идентичность регионов России. Событие реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».

«Сегодня на Дальнем Востоке активно развиваются креативные индустрии. Молодые предприниматели создают товары, связанные с малой родиной, художники преображают городские пространства, появляются выставки, настольные игры и другие продукты, которые рассказывают об истории и культуре территорий. Именно поэтому мы проводим в регионе форум "На волне" – чтобы объединить молодых специалистов из разных сфер и помочь им развивать свои идеи. Символично, что площадкой форума стал центр "Маяк", где большое внимание уделяется патриотическому и гражданскому воспитанию молодёжи. Здесь мы говорим о современных способах сохранять связь с историей и культурой своей страны и передавать её через творчество и новые проекты», – подчеркнул руководитель агентства по делам молодёжи Приморского края Роман Ковбас.

Образовательная программа будет реализована по трём направлениям: «На волне создавая», «На волне играя» и «На волне помогая». Участники смогут создать проекты в сфере дизайна и креативных индустрий, игровые продукты, основанные на региональной специфике, а также разработать практические инструменты с использованием креативных подходов для специалистов помогающих профессий. Особое внимание будет уделено применению возможностей креативных индустрий для работы с участниками СВО и людьми с ПТСР, в том числе разработке методик игрофикации для повышения качества психологической и социальной поддержки.

Отдельная площадка форума посвящена возможностям искусственного интеллекта. Участники смогут применить современные технологии при разработке и продвижении собственных проектов. Также в программу вошли лекции и экспертные сессии о локальном маркетинге, брендинге региона, игрофикации, психологии и социальном проектировании. Важная часть форума – практическая работа над проектами. Участники смогут воспользоваться 3D-принтерами, получить консультации экспертов по 3D-моделированию и дизайну, создавать прототипы продукции, дорабатывать дизайн и упаковку.

«По заявкам мы видим, что у участников уже есть идеи и проекты, которые можно проверять на практике: готовые продукты, рабочие прототипы и первые попытки выйти на рынок. Поэтому на форуме мы хотим дать ребятам возможность пройти следующий этап – протестировать свои решения, получить обратную связь от экспертов и доработать проект с учётом реальных потребностей. Отдельная возможность – поработать с заказчиком и создать мерч для Центра развития молодёжных медиа "ШУМ", – рассказала директор форума Анастасия Козловская.

В рамках форума будет проведён конкурс Росмолодёжь.Гранты, который даст участникам возможность получить до 1 000 000 рублей на реализацию собственного проекта. Подать проект можно будет в одной из 18 номинаций – от развития малых территорий и экологических инициатив до поддержки творчества, культуры и медиапроектов.

Одна из участниц форума уже не первый раз работает над креативными проектами. Ранее она создала настольную игру, посвящённую зооволонтёрству.

«Я с командой сделала свою первую игру "9 жизней" и поняла, что это моё. В этом году я на направлении "На волне играя", чтобы поработать над своим проектом вместе с экспертами. Игра будет также связана с животными, с экологией, потому что моя цель – привить подрастающему поколению ответственное отношение к окружающему нас миру. И, конечно, она будет о Приморье», – поделилась Алёна Бургасова, участница из Приморья.

Среди участников форума – семейная пара из Хабаровского края. Офелия Бекренёва приехала на форум уже в четвёртый раз, но впервые в качестве участника – на направление «На волне создавая».

«Мы будем рассматривать различные вариации локальной идентичности и её воплощения. Так как я работаю в музее "Мир говорящих машин" в Хабаровском крае, и у нас есть ряд проектов, которым всегда нужна сувенирная продукция, хотелось бы упаковать смыслы в какую-то понятную оболочку, чтобы у наших посетителей оставались не только впечатления, но и что-то материальное. Как и в позапрошлом году, я приехала вместе с мужем. За это время он получил образование психолога и развивается в этой сфере, поэтому новое направление "На волне помогая" его очень заинтересовал. Несмотря на то, что у нас очень разные направления, мы всё равно делимся опытом и перенимаем полезные инструменты и механики друг у друга», – рассказала Офелия Бекренёва.

Организаторами форума выступают Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь), агентство по делам молодёжи Приморского края и АНО «Молодёжь Приморья».