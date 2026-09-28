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В КРЦ "Звезда" пройдут игры 1/2 финала Самарской областной лиги КВН Трудовой молодежи

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В КРЦ "Звезда" пройдут игры 1/2 финала Самарской областной лиги КВН Трудовой молодежи

2 и 7 октября в 19:00 в МТС Live Holl (КРЦ «Звезда») пройдут игры 1/2 финала Самарской областной лиги КВН Трудовой молодежи. За проход в финал будут соревноваться команды различных предприятий и организаций Самарской области.

2 октября

«48 дюймов» - АО «Транснефть – Приволга»

«Градусы» - Самарский филиал ПАО «Т Плюс»

«На крыло» - Филиал Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина


7 октября

«ВсёМогущий МФЦ» - МАУ г.о. Самара «Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг»

«Для души» - ЧУОО ВО «Медицинский университет «Реавиз»

«Всё кроме» - АО «ТЯЖМАШ»

«Уточкин имени команды» - АО «ТОАЗ»

«ЗАВОДной состав» - ООО «Тольяттикаучук»

Лига трудовой молодежи поддерживает развитие творческих способностей трудящейся молодежи и формирует дружеское сообщество профессионалов. Участие в лиге помогает командам работать в коллективе, проявлять инициативу и нестандартно подходить к решению задач.   А для организаций это прекрасная платформа для трансляции корпоративных ценностей, возможность выделиться среди конкурентов, показав свою социальную ориентированность

Самарская областная лига КВН трудовой молодежи с 2017 года объединяет на одной сцене команды, представляющие предприятия, профсоюзы, организации, заводы и фабрики из разных регионов нашей страны. Игры проходят при поддержке Правительства Самарской области и Министерства молодежной политики Самарской области.

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