Я нашел ошибку
Главные новости:
Ночью 29 и 30 сентября 2026 года местами в Самарской области ожидаются заморозки
Ночью 29 и 30 сентября 2026 года местами в Самарской области ожидаются заморозки
В Самарской области стартует приём заявок на детский творческий конкурс
В Самарской области стартует приём заявок на детский творческий конкурс
Самарская область стала 50-й в рейтинге доступности ипотеки среди регионов России
Самарская область стала 50-й в рейтинге доступности ипотеки среди регионов России
В КРЦ "Звезда" пройдут игры 1/2 финала Самарской областной лиги КВН Трудовой молодежи
В КРЦ "Звезда" пройдут игры 1/2 финала Самарской областной лиги КВН Трудовой молодежи
Участники из Самарской области создадут проекты о локальной идентичности на форуме «На волне»
Участники из Самарской области создадут проекты о локальной идентичности на форуме «На волне»
«День поля» в Самарской области: аграрии подводят предварительные итоги уборочной
«День поля» в Самарской области: аграрии подводят предварительные итоги уборочной
Для Самарской области предельный индекс повышения тарифов на ЖКХ составляет 13,4%
Для Самарской области предельный индекс повышения тарифов на ЖКХ составляет 13,4%
Россиян предупредили о скором подорожании БАДов
Россиян предупредили о скором подорожании БАДов
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 84.34
-0.57
EUR 95.87
-1.02
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Явка на выборах в Самарской области стала рекордной за 15 лет
В Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится творческая встреча «Время собирать кирпичи»
В Самаре 3 октября состоится второй благотворительный инклюзивный показ «Мода без границ»
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

«День поля» в Самарской области: аграрии подводят предварительные итоги уборочной

197
«День поля» в Самарской области: аграрии подводят предварительные итоги уборочной

В Сергиевском районе на базе ООО АПК «ТСК Агро» состоялся финальный «День поля» текущего сельскохозяйственного сезона. Мероприятие объединило производителей, ученых и представителей власти.

Уборочная кампания в Самарской области выходит на финишную прямую. На текущий момент аграрии убрали более 90% зернового клина, собрав почти 2,7 млн тонн зерна при средней урожайности 27 ц/га. Впереди уборка кукурузы и масличных культур, однако главное внимание отрасль уже переключает на задел под урожай следующего года.

Стратегический курс на обеспечение продовольственного суверенитета и технологическую независимость, обозначенный Губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым, становится главным приоритетом для роста АПК области и решения задач национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

«Задача обеспечения продовольственной безопасности региона и страны остается приоритетной. Мы считаем, что минимум 490–500 тысяч гектаров необходимо сеять озимыми ежегодно - это дает примерно 55% общей валовки зерна», - подчеркнул руководитель управления растениеводства, механизации и мелиорации минсельхоза региона Сергей Кирсанов.

Для сохранения и увеличения озимого клина Минсельхоз РФ анонсировал предоставление в 2027 году аграриям погектарной субсидии на озимые культуры под урожай следующего года. Базовым критерием для получения поддержки станет полная оцифровка площадей и внесение данных в систему ЕФИС ЗСН.

Финальный «День поля» стал логичным завершением масштабной просветительской и практической работы с сельхозтоваропроизводителями в уходящем году.

«Такие встречи стимулируют производство, помогая в первую очередь объединиться, выбрать лучшие технологии и больше зарабатывать. Региональные власти безусловно поддерживают этот вектор, делая ставку на производство техники, удобрений и семян отечественного производства», — отметил председатель Агропромышленного межотраслевого союза Поволжья, Урала и Сибири Олег Михеенко.

Проведение мероприятия на базе ООО АПК «ТСК Агро» Сергиевского района стало демонстрацией реальных успехов регионального бизнеса. Хозяйство, основанное братьями Олегом и Антоном Чернозубцевыми, отмечает свое десятилетие. Начав в 2015 году с 600 гектаров, сегодня предприятие обрабатывает 9 тысяч гектаров, во многом за счет ввода в оборот ранее неиспользуемых земель (только в этом году введено 600 га) и государственной поддержки.

«За 10 лет мы три раза получили компенсацию за ввод необрабатываемых земель в эксплуатацию. Кто знает, как вводятся в оборот земли, тот поймет, каких трудов это стоит», – поделился Олег Чернозубцев.

Предприятие активно внедряет межотраслевой подход: на базе «ТСК Агро» заложен агрополигон по подсолнечнику из 30 гибридов, ведется научно-практическая работа по защите и питанию растений, выращиванию люцерны. Успешно развивается и животноводство: овцеводческое направление вышло на промышленную основу - поголовье выросло с восьми маток до 2000 голов.

Организаторами мероприятия выступили Агропромышленный межотраслевой союз Поволжья, Урала и Сибири и Центр компетенций «Самара – АРИС» при поддержке министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.

Фото предоставлено министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Что делать, если подросток попал под влияение преступников
В центре внимания
Для Самарской области предельный индекс повышения тарифов на ЖКХ составляет 13,4%
28 сентября 2026  13:26
Для Самарской области предельный индекс повышения тарифов на ЖКХ составляет 13,4%
233
Строительство станции метро «Театральная» в Самаре вышло на финишную прямую
27 сентября 2026  21:23
Строительство станции метро «Театральная» в Самаре вышло на финишную прямую
717
Явка на выборах в Самарской области стала рекордной за 15 лет
26 сентября 2026  11:56
Явка на выборах в Самарской области стала рекордной за 15 лет
1262
ГУ МВД России по Самарской области предупреждает об ответственности за участие в несанкционированных акциях
25 сентября 2026  17:58
ГУ МВД России по Самарской области предупреждает об ответственности за участие в несанкционированных акциях
1505
Антон Алиханов и Вячеслав Федорищев дали старт производству LADA Azimut
25 сентября 2026  16:35
Антон Алиханов и Вячеслав Федорищев дали старт производству LADA Azimut
1297
Весь список