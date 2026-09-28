«День поля» в Самарской области: аграрии подводят предварительные итоги уборочной

В Сергиевском районе на базе ООО АПК «ТСК Агро» состоялся финальный «День поля» текущего сельскохозяйственного сезона. Мероприятие объединило производителей, ученых и представителей власти.

Уборочная кампания в Самарской области выходит на финишную прямую. На текущий момент аграрии убрали более 90% зернового клина, собрав почти 2,7 млн тонн зерна при средней урожайности 27 ц/га. Впереди уборка кукурузы и масличных культур, однако главное внимание отрасль уже переключает на задел под урожай следующего года.

Стратегический курс на обеспечение продовольственного суверенитета и технологическую независимость, обозначенный Губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым, становится главным приоритетом для роста АПК области и решения задач национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

«Задача обеспечения продовольственной безопасности региона и страны остается приоритетной. Мы считаем, что минимум 490–500 тысяч гектаров необходимо сеять озимыми ежегодно - это дает примерно 55% общей валовки зерна», - подчеркнул руководитель управления растениеводства, механизации и мелиорации минсельхоза региона Сергей Кирсанов.

Для сохранения и увеличения озимого клина Минсельхоз РФ анонсировал предоставление в 2027 году аграриям погектарной субсидии на озимые культуры под урожай следующего года. Базовым критерием для получения поддержки станет полная оцифровка площадей и внесение данных в систему ЕФИС ЗСН.

Финальный «День поля» стал логичным завершением масштабной просветительской и практической работы с сельхозтоваропроизводителями в уходящем году.

«Такие встречи стимулируют производство, помогая в первую очередь объединиться, выбрать лучшие технологии и больше зарабатывать. Региональные власти безусловно поддерживают этот вектор, делая ставку на производство техники, удобрений и семян отечественного производства», — отметил председатель Агропромышленного межотраслевого союза Поволжья, Урала и Сибири Олег Михеенко.

Проведение мероприятия на базе ООО АПК «ТСК Агро» Сергиевского района стало демонстрацией реальных успехов регионального бизнеса. Хозяйство, основанное братьями Олегом и Антоном Чернозубцевыми, отмечает свое десятилетие. Начав в 2015 году с 600 гектаров, сегодня предприятие обрабатывает 9 тысяч гектаров, во многом за счет ввода в оборот ранее неиспользуемых земель (только в этом году введено 600 га) и государственной поддержки.

«За 10 лет мы три раза получили компенсацию за ввод необрабатываемых земель в эксплуатацию. Кто знает, как вводятся в оборот земли, тот поймет, каких трудов это стоит», – поделился Олег Чернозубцев.

Предприятие активно внедряет межотраслевой подход: на базе «ТСК Агро» заложен агрополигон по подсолнечнику из 30 гибридов, ведется научно-практическая работа по защите и питанию растений, выращиванию люцерны. Успешно развивается и животноводство: овцеводческое направление вышло на промышленную основу - поголовье выросло с восьми маток до 2000 голов.

Организаторами мероприятия выступили Агропромышленный межотраслевой союз Поволжья, Урала и Сибири и Центр компетенций «Самара – АРИС» при поддержке министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.

Фото предоставлено министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.