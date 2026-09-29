В Самаре работников дошкольного образования поздравили с профессиональным праздником

28 сентября в рамках оперативного совещания глава города Самары Иван Носков поздравил с профессиональным праздником воспитателей и специалистов дошкольных образовательных учреждений. За многолетний плодотворный труд и большой личный вклад в воспитание и развитие детей им вручены благодарственные письма.



«Работа с детьми - это и подвиг, и огромное счастье. Воспитатели закладывают фундамент будущего: учат малышей дружбе, доброте и любознательности. Их труд требует не только профессиональных знаний, но и терпения, душевной щедрости и любви. Каждый день они становятся для детей вторыми родителями — утешают, поддерживают, вдохновляют. От чуткости и внимания каждого из них зависит, какими людьми они вырастут. Искренне благодарю за тепло, заботу и ваш вклад в воспитание подрастающего поколения. Здоровья, вдохновения и благодарных воспитанников!» — сказал глава города Самары Иван Носков.



Среди награжденных — старший воспитатель детского сада общеразвивающего вида № 316 Надежда Ушкова, воспитатель детского сада № 110 Оксана Эминова, музыкальный руководитель детского сада общеразвивающего вида № 320 Ольга Сысоева. Также отмечены специалисты детского сада комбинированного вида № 1: учитель‑логопед Ольга Долженко и инструктор по физической культуре Светлана Яковлева.



«В сфере дошкольного образования я работаю уже более двадцати лет, с этого учебного года перешла на должность логопеда - для меня это шаг к профессиональному развитию и возможность точечно помогать ребятам, - поделилась учитель-логопед детского сада комбинированного вида №1 Ольга Долженко. - Очень приятно, когда наш труд оценивают вот так, на городском уровне. Мы стараемся с самого раннего возраста привить детям любовь к родному городу, вырастить их умными, добрыми и отзывчивыми», - сказала учитель‑логопед детского сада №1 Ольга Долженко.



Также на оперативном совещании вручены почетные знаки «За службу в органах местного самоуправления городского округа Самара» на протяжении 15, 20 и 25 лет. Они вручены сотрудникам Департамента культуры и молодежной политики, администраций Железнодорожного и Кировского районов.



Отметим, на сегодняшний день в системе дошкольного образования Самары работает около 4000 воспитателей и специалистов – методистов, инструкторов по физической культуре и спорта, музыкальных работников, педагогов-психологов, учителей-логопедов, дефектологов и помощников воспитателя.