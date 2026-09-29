Два крупных природных пожара тушили в Самарской области

Два возгорания камыша произошли 27 и 28 сентября на территориях, прилегающих к Безенчукскому лесничеству. Огонь охватил 245 гектаров, существовала угроза его перехода в лесной фонд, сообщил министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов.

Первый пожар уже полностью потушили, второй локализовали и продолжают дотушивать. Угрозы населенным пунктам и лесу нет. На месте работали расчеты МЧС и лесопожарные силы Минприроды, специалисты также провели противопожарную опашку вдоль границ леса.

— Предварительная причина — умышленный поджог ради «расчистки» мест для охоты и рыбалки. Это не халатность, а преступление. В степной зоне ветер меняется мгновенно, и чей-то кощунственный «комфорт» мог обернуться катастрофой, — заявил Ефимов.

Министр напомнил, что в Самарской области до 15 октября действует особый противопожарный режим, и призвал жителей не разводить огонь на природе, пишет Самарская газета.