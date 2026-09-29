Жителей Самары приглашают на «Спортивный диктант»

4 октября в России во второй раз состоится «Спортивный диктант». Принять участие в нем могут все желающие — школьники, студенты, любители спорта и профессиональные спортсмены. Проверить свои знания можно будет как онлайн — на официальном сайте проекта через специальный бот, так и очно — на специальных площадках по всей стране, включая школы, вузы и спортивные центры.



В Самаре диктант очно можно будет написать в 11:00 на следующих площадках:



• Самарский спортивный лицей (Волжский проспект, 49);

• СШ «Ладья», (Московское шоссе, 125б);

• Самарская областная библиотека для молодежи, (проспект Ленина, 14);

• СК «Вечный двигатель» на базе школы № 46 (ул. Советской Армии, 230);

• Школа № 77 (ул. Стара-Загора, 269);

• ЦДТ «Ирбис» (ул. Юбилейная, 61).



Участникам предстоит ответить на вопросы, посвященные истории Олимпийских игр и отечественного спорта, правилам различных спортивных дисциплин, основам физиологии, здорового образа жизни и антидопинговым требованиям. Часть заданий рассчитана на широкую аудиторию, а отдельные блоки предназначены для тех, кто интересуется спортом глубже.



Для участия необходимо зарегистрироваться на официальном сайте sportdiktant.ru, заполнить анкету и выбрать удобный формат прохождения. В личном кабинете также будут доступны образовательные материалы для подготовки и выбор очной площадки. Лучшие участники акции получат именные сертификаты Олимпийского комитета России.



Отметим, первый Всероссийский спортивный диктант прошел по всей стране 5 октября 2025 года. В нем приняли участие онлайн и офлайн более 250 000 человек — от Калининграда до Чукотки, в том числе и жители Самарской области. Идейный вдохновитель проекта — уроженка Самары, трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселёва.