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Ученые Самарского политеха запатентовали установку, превращающую дымовые газы в источник дополнительной энергии и чистой экологии

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Ученые Самарского политеха запатентовали установку, превращающую дымовые газы в источник дополнительной энергии и чистой экологии

Научный коллектив кафедры «Тепловые электрические станции» разработал уникальную двухступенчатую установку для глубокого охлаждения дымовых газов. Новая технология позволяет одновременно экономить топливо, очищать выбросы и продлевать срок службы оборудования.

Сегодня значительная часть тепла буквально улетает в трубу вместе с дымовыми газами. Кроме того, эти газы содержат вредные оксиды серы и азота, загрязняющие атмосферу.

Разработанная установка представляет собой двухступенчатый теплоутилизатор. Внутри каждого из двух вертикальных теплообменников газы проходят двойную обработку:

1. Барботаж – газы пропускаются через перфорированную трубу прямо сквозь толщу воды.

2. Орошение – дополнительно газы орошаются водой в верхней части аппарата.

При контакте с водой происходит конденсация влаги и отбор скрытой теплоты. Это позволяет охладить газы до 30°С и ниже, – поясняет доцент кафедры «Тепловые электрические станции», кандидат технических наук Василий Ткачев. – Тот же процесс контакта с водой обеспечивает абсорбцию (поглощение) вредных веществ. Выбросы снижаются.

Тепло отбирается встроенными полимерными змеевиками. Они не корродируют в кислой среде, которая образуется при очистке газов, поэтому в них бежит «чистая» вода, которая забирает тепло у «грязной». Кроме того, контуры «грязной» и «чистой» воды разделены, что делает систему надежной и простой в обслуживании. Установке не требуются внешние теплообменники. За счет возврата тепла в цикл котла его КПД повышается на 8–12%. Это прямая экономия ресурсов.

Модульная конструкция позволяет подключать несколько таких установок к одному газоходу. Это значит, что технологию можно адаптировать под любую мощность – от небольшой котельной до крупного производства. Разработка готова к внедрению в теплоэнергетике, нефтехимии и газотранспорте.

На изобретение получен патент № 2867698.

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