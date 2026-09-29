В Красноярском районе произошло ДТП с участием мотоцикла и легкового автомобиля

28 сентября в 14:37 на 3 километре автодороги 36К-374, обход с. Красный Яр, произошло дорожно-транспортное происшествие.

Оперативно на место вызова выехали дежурный караул 110-й пожарно-спасательной части 41-го Отряда филиала ГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС», сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой медицинской помощи. По прибытии было становлено: произошло боковое столкновение легкового автомобиля Nissan Qashqai с мотоциклом Yamaha. К сожалению, пострадал водитель мотоцикла, был госпитализирован в медицинское учреждение.

В ходе аварийно-спасательных работ наши специалисты отключили аккумуляторные батареи, провели сбор информации, помогли с транспортировкой пострадавшего.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"