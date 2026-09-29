Россиянам требуется до двух месяцев, чтобы вернуться к привычному бюджету после лета

По результатам исследования Альфа-Денег для большинства россиян (60%) лето стало временем повышенных расходов. Главной статьей стали отпуск и путешествия — их назвали 40% участников опроса. Еще 22% больше обычного тратили на кафе, рестораны и доставку еды, 21% — на подготовку детей к учебному году, 18% — на развлечения и мероприятия.*



При этом лето прошло без заметного роста расходов для 30% респондентов, а 11% даже тратили меньше обычного.



Для 53% опрошенных летние расходы повлияли на последующий бюджет: 34% пришлось немного сократить другие траты, а 19% — заметно. Чаще всего россияне (81%) возвращаются к привычному уровню расходов за счет временной экономии. Еще 36% откладывают крупные покупки, а 28% на время сокращают расходы на развлечения и отдых.*



После периода повышенных расходов структура бюджета постепенно возвращается к привычной: 76% называют среди основных осенних трат продукты и другие повседневные покупки. Далее идут жилье — 25%, здоровье — 23%, отдых и развлечения — 21%, расходы на детей — 20%.* Таким образом, россияне в первую очередь возвращаются к обязательным и привычным статьям расходов, постепенно освобождая бюджет для других покупок.



33% участников опроса уже вернули бюджет к привычному уровню, еще треть находятся в процессе восстановления. Чаще всего на это требуется один-два месяца — такой срок назвали 39% респондентов. Еще 20% справляются менее чем за месяц.

При этом для части респондентов финансовая перезагрузка занимает дольше: 26% требуется от трех до четырех месяцев, а 14% — более четырех месяцев.



*Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответов.