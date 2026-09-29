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Самарские росгвардейцы стали лучшими на окружном чемпионате по плаванию

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Самарские росгвардейцы стали лучшими на окружном чемпионате по плаванию

В Нижнем Новгороде завершился чемпионат Приволжского ордена Жукова округа войск национальной гвардии Российской Федерации по плаванию. В соревнованиях приняли участие 17 команд, представляющих все субъекты, входящие в состав ПФО, а также воинские части, дислоцированные на его территории.

Спортсмены демонстрировали мастерство в личном и командном зачетах. Мужчины соревновались на дистанции 100 метров брассом и вольным стилем, женщины — на 50-метровке теми же стилями.

В результате упорнейшей борьбы команде Управления Росгвардии по Самарской области удалось завоевать вторую ступень пьедестала в смешанной командной эстафете. Однако по итогам общего зачёта лучшими стали именно пловцы из регионального управления по Самарской области. Серебро завоевали спортсмены из Сарова, бронзу — команда Кировского соединения.

Теперь лучшим пловцам, в числе которых и победители из Самарской области, предстоит отстаивать честь Приволжского округа на общероссийском чемпионате войск национальной гвардии Российской Федерации.

Теги: Росгвардия

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