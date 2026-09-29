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Самарчанка вместо подруги дала денег мошеннику

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Самарчанка вместо подруги дала денег мошеннику

По информации ГУ МВД России по Самарской области: 43-летней жительнице областного центра через мессенджер пришло сообщение от якобы её подруги. Приятельница ссылаясь на сложные жизненные обстоятельства попросила жительницу Самары одолжить денег -  оплатить долг интернет провайдеру, а также пополнить счет банка одного из  маркетплейсов.

Решив помочь подруге, пострадавшая осуществила переводы на общую сумму 64 000 рублей, на указанные в сообщении счета. Спустя время она  решила напомнить своей знакомой о возврате долга. При разговоре по телефону женщина узнала, что её приятельница в помощи не нуждалась и денег от неё не получала. Поняв, что стала жертвой аферистов, пострадавшая обратилась за помощью в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Полицейские напоминают: если вы попали в аналогичную ситуацию, прежде всего, успокойтесь, прервите разговор или переписку, под любым предлогом перезвоните своему близкому человеку.

Теги: Мошенники

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