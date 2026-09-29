Суд в Самаре оставил под арестом гендиректора завода, поставлявшего фальсификат

Самарский областной суд рассмотрел апелляцию на продление ареста гендиректору СПЗ-4 Денису Котову. Судя по информации на сайте, заседание прошло 28 сентября. Котова обвиняют в злоупотреблении полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа и мошенничестве в особо крупном размере.

Напомним, что в мае 2026 года силовики задержали Котова, коммерческого директора СПЗ-4 Юрия Журба и директора по развитию Виталия Злобина. По версии следствия, завод покупал подшипники через фирмы-посредники, а потом выдавал их за продукцию своего производства.

Всех троих подозреваемых отправили в СИЗО, хотя они просили изменить им меру пресечения. В сентябре арест в очередной раз продлили. Ранее Юрий Журба не смог оспорить это решение. Теперь и Котов останется под арестом как минимум до 11 ноября, пишет Самара-КП.